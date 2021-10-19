EDİRNE'DE MARKETİ SOYAN ŞÜPHELİ, KİLİTLİ KAPININ CAMINI KIRARAK KAÇTI

EDİRNE'de, markete alışveriş yapmak için girdikten sonra kasiyeri bıçakla tehdit eden ve kasadaki paraları alan bir kişi, kasiyerin emniyet butonuna basarak kilitlediği kapının camını kırarak kaçtı.

Olay, Çavuşbey Mahallesi'nde bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi markete müşteri kılığında girerek bir süre alışveriş yaptı. Kasaya yönelen soyguncu burada kasiyer İ.Ö.?yü bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları vermesini istedi. Bu sırada İ.Ö. emniyet düğmesine basarak marketin kapılarını kilitledi. Kasadaki bir miktar parayı alan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak olay yerinden kaçtı.

Polis, markette detaylı inceleme yaparken, kaçan soyguncunun yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.