Edirne'de market soyan firari zanlı Kayseri'de yakalandı - Haberler
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Edirne'de market soyan firari zanlı Kayseri'de yakalandı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de market soyan firari zanlı Kayseri'de yakalandı

Edirne'de bir marketi soyan hırsızlık zanlısı Kayseri'de yakalandı.

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KAYSERİ (AA) - Edirne'de bir marketi soyan hırsızlık zanlısı Kayseri'de yakalandı.

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir marketten geçen hafta alışveriş yaptıktan sonra, bıçakla tehdit ettiği market görevlisinden kasadaki parayı isteyen zanlı, market görevlisinin kilitlediği kapının camını kırarak parayla birlikte kaçtı.

Marketteki ve çevredeki kameraları inceleyen Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

Evinde ve mahallesinde bulunamayan zanlının, Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşadığı öğrenilen kız kardeşinin yanına gidebileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Kız kardeşinin evinde polis tarafından gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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