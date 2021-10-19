Edirne'de köyde uygulamalı ilk yardım semineri verildi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde uygulamalı ilk yardım semineri verildi. Seminerde ilk yardımın önemi ve olası acil durumda yapılacaklar anlatıldı. Köylülerden 14 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden Rüküş Gezer, "O günlerde ilk yardım bilseydim, belki eşimi kurtarabilirdim" dedi.

Edirne Valiliği bünyesinde kurulan İlk Yardım Merkezi, kent merkezinde başlattığı ilk yardım eğitimi seferberliğini köylere de taşıdı. Merkeze bağlı köylerde başlatılan eğitimler kapsamında ilk olarak Değirmenyeni köyünde vatandaşlara yönelik ilk yardım semineri verildi. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın da katıldığı seminerde, vatandaşlara acil durumlarda yapmaları gerekenler ve ilk yardımın önemi anlatıldı.

Eğitim alan Rüküş Gezer ise 14 yıl önce eşi Mustafa Gezer'i kalp krizinden kaybettiğini ifade ederek, "Müdahale edemedik ve kendisini kaybettik. Belki o zamanlarda ilk yardım bilseydim, eşimi kurtarabilirdim" dedi.