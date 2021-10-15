Edirne'de köpeklerin saldırdığı 10 tavuk ve horoz telef oldu

Enez ilçesinde aç kalan köpeklerin saldırdığı 10 tavuk ve horoz telef oldu.

Enez sahilinde yazlık sitelerin olduğu Trapez mevkisinden gelen havlama sesleri üzerine söz konusu bölgeye giden bazı vatandaşlar, köpeklerin sokaktaki 9 tavuk ve 1 horozu telef ettiğini gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Enez Belediyesi ekipleri, telef olan hayvanları olay yerinden kaldırdı.

Enez Doğa Derneği ve Enez Belediyesinin zaman zaman mama bıraktığı köpekler yetersiz beslenmeden dolayı saldırganlaşabiliyor.

Geçen yıl aynı bölgede kış aylarında aç kalan köpekler, büyükbaş hayvanlara da saldırmıştı.