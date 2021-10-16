Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne Karaağaç Kabak Festivali kapsamında düzenlenen "Kabak Tadı Veriyoruz" yemek yarışmasına katılanlar, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

Kentteki bir tesiste düzenlenen yarışmaya katılanlar, "balkabağı ana yemekler", "balkabağı tatlılar", "balkabağı zeytinyağlılar" ve "balkabağı hamur işleri" kategorilerinde yarıştı.

Yarışmaya 25'i aşçılık öğrencisi olmak üzere 120 kişi hazırladıkları yiyeceklerle katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şefler, kabak kullanılarak yapılan birbirinden güzel tatlı ve yemekleri değerlendirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, jüri ile katılımcıların yaptıkları yiyeceklerden tattı.

Yarışmada suşili kabak, kabaklı içli köfte, kabak közleme, tarhunlu ekşili kış kabağı, balkabağından etli dolma gibi birçok yemek ilgi çekti.

Değerlendirmenin ardından "balkabağı zeytinyağlılar" kategorisinde Gülay Erdinç, "balkabağı tatlılar" kategorisinde Beyza Batuk, "balkabağı hamur işleri" kategorisinde Arzu Cevahir, "balkabağı ana yemekler" kategorisinde ise Nursel Topçu birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Vali Canalp, eşi Ayten Canalp, Aksal ve İba madalya ve mutfak eşyası hediye etti.

Yarışmaya katılanları kutlayan Canalp, Karaağaç Kabak Festivali'nin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız." dedi.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.