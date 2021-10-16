Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi

Edirne Karaağaç Kabak Festivali kapsamında düzenlenen "Kabak Tadı Veriyoruz" yemek yarışmasına katılanlar, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

EDİRNE (AA) - Edirne Karaağaç Kabak Festivali kapsamında düzenlenen "Kabak Tadı Veriyoruz" yemek yarışmasına katılanlar, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

Kentteki bir tesiste düzenlenen yarışmaya katılanlar, "balkabağı ana yemekler", "balkabağı tatlılar", "balkabağı zeytinyağlılar" ve "balkabağı hamur işleri" kategorilerinde yarıştı.

Yarışmaya 25'i aşçılık öğrencisi olmak üzere 120 kişi hazırladıkları yiyeceklerle katıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şefler, kabak kullanılarak yapılan birbirinden güzel tatlı ve yemekleri değerlendirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, jüri ile katılımcıların yaptıkları yiyeceklerden tattı.

Yarışmada suşili kabak, kabaklı içli köfte, kabak közleme, tarhunlu ekşili kış kabağı, balkabağından etli dolma gibi birçok yemek ilgi çekti.

Değerlendirmenin ardından "balkabağı zeytinyağlılar" kategorisinde Gülay Erdinç, "balkabağı tatlılar" kategorisinde Beyza Batuk, "balkabağı hamur işleri" kategorisinde Arzu Cevahir, "balkabağı ana yemekler" kategorisinde ise Nursel Topçu birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Vali Canalp, eşi Ayten Canalp, Aksal ve İba madalya ve mutfak eşyası hediye etti.

Yarışmaya katılanları kutlayan Canalp, Karaağaç Kabak Festivali'nin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız." dedi.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi

Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi

Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi

Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Tarkan Işıl Sergen
Spor Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı Mesut Özil
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Gazeteler Şans Oyunları Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de Karaağaç Kabak Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 21:11:52. #1.13#