Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı - Haberler
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Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

Edirne'de Birsen Onay'a ait terzihanede çıkan yangında maddi hasar oluştu.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Birsen Onay'a ait terzihanede çıkan yangında maddi hasar oluştu. İş yerinin yandığını gören Onay, gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, Saraçlar Caddesi'nde bulunan Vakıf İş Hanı'nda Birsen Onay'a ait iş yerinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Terzi-dikim iş yerinden duman çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için kilitli olan iş yerinin camını kırarak içeri girebildi. İş yerinin yandığını gören Birsen Onay, gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, maddi hasar oluştu. Yangının ütü makinesinin açık bırakıldığı için ısınmaya bağlı olarak çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

Edirne'de iş yeri yanan terzi gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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