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Edirne'de hortum kamerada

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel
Edirne'de hortum kamerada

Edirne'de hortum kamerada Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında denizde çıkan 4 hortum sebebiyle sahil güvenlik ekipleri balıkçıların kıyıya çekilmeleri için uyarılarda bulundu.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de hortum kamerada

EDİRNE - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında denizde çıkan 4 hortum sebebiyle sahil güvenlik ekipleri balıkçıların kıyıya çekilmeleri için uyarılarda bulundu.

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında denizde çıkan hortum sahildeki vatandaşların paniklemesine neden oldu. Denizin kıyısında çıkan 4 ayrı hortum büyüyerek Yunanistan'a doğru ilerlerken, hortumu fark eden kişiler paniğe kapıldı. Sahil güvenlik ekipleri denizde kontrol sağlayarak, denizde bulunan balıkçı teknelerini kıyıya çekilmeleri için uyarılarda bulundu. İlçede herhangi bir zararın ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Edirne'de hortum kamerada

Edirne'de hortum kamerada

Edirne'de hortum kamerada

Edirne'de hortum kamerada

Edirne'de hortum kamerada

Edirne'de hortum kamerada

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