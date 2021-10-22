Edirne'de hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan köy camisi törenle açıldı - Haberler
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Edirne'de hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan köy camisi törenle açıldı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan köy camisi törenle açıldı

Edirne'nin Demirhanlı köyünde hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan cami düzenlenen ibadete açıldı.

Edirne'nin Demirhanlı köyünde hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan cami düzenlenen ibadete açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp köy sakinleriyle cuma namazını Demirhanlı Camisinde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Vali Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, köy sakinlerinin caminin yapımında örnek davranış sergilediğini belirtti.

Caminin aynı zamanda estetik olarak örnek bir cami olduğunu belirten Canalp, "Bundan sonra köylerde yapacağımız camiler açısından mimari tarz olarak da çok güzel bir cami oldu. Sizlerle birlikte bu camiyi inşa etmekten büyük memnuniyet duyduk." dedi.

Belediye Başkanı Gürkan da Türk milletinin en önemli özelliğinden birinin dayanışma özelliği olduğunu belirterek, "Camiye desteklerimizi verdik Allah kabul etsin. Ama bu plaketleri biz bu anlamda almıyoruz. Hayırseverlere örnek olsun diye alıyoruz. Demirhanlı Camisi örnek mimaride bir cami oldu." diye konuştu.

Edirne'de hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan köy camisi törenle açıldı

Edirne'de hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan köy camisi törenle açıldı

Edirne'de hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan köy camisi törenle açıldı

Edirne'de hayırseverlerin yardımıyla yaptırılan köy camisi törenle açıldı

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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