Edirne'de eski savcı ve hakimler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler
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Edirne'de eski savcı ve hakimler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de eski savcı ve hakimler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere kavşağında bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski hakimler M.K, T.D. ve Y.Ö. ile savcı A.P. yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddia edilen Ş.T, İ.M. ve A.E. gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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