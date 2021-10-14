Edirne'de dolunun vurduğu 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespiti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de dolunun vurduğu 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespiti

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de dolunun vurduğu 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespiti

Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu nedeniyle zarar gören 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu nedeniyle zarar gören 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zarar tespiti için çalışma başlattığı köyleri ziyaret eden İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güngör, doludan zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmasının yapıldığını belirten Güngör, "İpsala genelinde yaklaşık 13 bin dönüm çeltik arazisinde doludan kaynaklanan zarar ve yoğun ürün kaybı gözlemlenmiştir. Zarar beyan edilen tüm parseller için tam zarar tespitleri belirlenerek Bakanlığımıza iletilecektir. Tüm ilçemize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

İlçede dolu nedeniyle Sarıcaali, Balabancık, Sultanköy ve Paşaköy köylerinde çeltik ekili 13 bin dönüm arazi zarar görmüştü.

Edirne'de dolunun vurduğu 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespiti

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Ezgi Mola Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Ali İhsan Su Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de dolunun vurduğu 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespiti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:27:31. #1.13#