Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, dolu yağışından etkilenen Edirne'nin İpsala ilçesinde üreticileri ziyaretinde, ürün kaybına yönelik çalışma yapılacağını bildirdi.

EDİRNE (AA) - AK Parti İl Başkanı Belgin İba, dolu yağışından etkilenen Edirne'nin İpsala ilçesinde üreticileri ziyaretinde, ürün kaybına yönelik çalışma yapılacağını bildirdi.

İl Başkanlığının açıklamasına göre, İba, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçmiş olsun dileklerini ileterek, çiftçilerin doludan kaynaklı mahsul kaybını gidermek amacıyla devletin gereken çalışmayı yapacağını belirtti.

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerinin ürün kaybı yaşayan üreticilerin yanında olduklarının altını çizdi.

Kayıpların telafisi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran İba, "Allah, can kaybından ve tekrarından korusun. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Çiftçimiz üzgün fakat yine de umutlu. Çünkü güvendiği bir devleti var. Al bayrağımızın dalgalandığı hiçbir vatan toprağı mağdur olmaz, olmayacak." diye konuştu.

Üreticiyi Bakan Yardımcısı Metin'le görüştürdü

Ziyareti sırasında İba, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i telefonla arayarak çiftçilerle görüştürdü.

Metin, üreticilere endişe etmemeleri gerektiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Metin, "Hasar tespiti bitince Valilik kanalıyla Acil Afet Fonu'ndan destek isteyeceğiz. Diğer hasar gören yerlere ne sağlandıysa sizlere de o sağlanacaktır. Hepinize geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. En kısa zamanda da bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek

Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur."

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Tuna Amelia Hamlin Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Schumacher Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:37:11. #1.17#