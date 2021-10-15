Edirne'de çaldıkları aküleri hurdacıya satan 2 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir araçtan çaldıkları aküleri hurdacıya satan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstasyon Mahallesi'nde aracını park eden V.K. evine gitti. Bir süre sonra dönen V.K. aracındaki iki akünün yerinde olmadığını fark etti.

Araç sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri çalınan akülerin hurdacıya satıldığını belirledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli Edirne Adliyesine sevk edildi.

F.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla, S.Y. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı.