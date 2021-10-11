Edirne'de başlayan sağanak gece etkisini artıracak

EDİRNE (AA) - Edirne'de zaman zaman şiddeti artan sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hayatı olumsuz etkileyen sağanak gece saatlerinde şiddetini artıracak.

Zaman zaman kuvvetlenen yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte aksaklıklar yaşandı.

Sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentteki yağışın, ileriki saatlerde Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde de etkili olacağını belirtti.

Sağanağın çarşambaya kadar aralıklarla devam edeceği ifade edildi.