EDİRNE'DE BARİYERE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

EDİRNE'de otogar bağlantı sapağı gişeler mevkiinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü, Faruk Bozkurt yaralandı.

Edirne'de Faruk Bozkurt kullandığı 07 NA 4442 hafif ticari aracın kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören araçtan sürücü Faruk Bozkurt yaralı olarak kurtarıldı. Bozkurt, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.