Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti

Edirne'de düzenlenen askeri bando konserini, bir süre izleyicilerden 5 yaşındaki Asya Atalay yönetti.

SAKARYA (AA) - Edirne'de düzenlenen askeri bando konserini, bir süre izleyicilerden 5 yaşındaki Asya Atalay yönetti.

5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde konser verdi.

Dumlupınar, Sakarya, Anafartalar, Atatürk, Vatan, Başkomutana Selam ve Memleketim gibi marşların çalındığı konser vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Bando şefi, ritme ayak uyduran minik Asya Atalay'a bir süre konseri yönettirdi.

Batonu eline alan Atalay, bandoya eşlik etti. Marşın bitiminin ardından batonu bando şefine teslim eden çocuk, büyük mutluluk yaşadı.

Anne Selin Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının müziğe ilgi duyduğunu belirterek, "Müziğe çok meraklı. Evde de hep müzikle alakalı videolar izleyip dinliyor." dedi.

Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti

Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti

Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti

Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi

Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title