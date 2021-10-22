Edirne'de askeri bando konserini bir süre 5 yaşındaki çocuk yönetti

SAKARYA (AA) - Edirne'de düzenlenen askeri bando konserini, bir süre izleyicilerden 5 yaşındaki Asya Atalay yönetti.

5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde konser verdi.

Dumlupınar, Sakarya, Anafartalar, Atatürk, Vatan, Başkomutana Selam ve Memleketim gibi marşların çalındığı konser vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Bando şefi, ritme ayak uyduran minik Asya Atalay'a bir süre konseri yönettirdi.

Batonu eline alan Atalay, bandoya eşlik etti. Marşın bitiminin ardından batonu bando şefine teslim eden çocuk, büyük mutluluk yaşadı.

Anne Selin Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının müziğe ilgi duyduğunu belirterek, "Müziğe çok meraklı. Evde de hep müzikle alakalı videolar izleyip dinliyor." dedi.