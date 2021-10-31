Edirne'de asayiş

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi, tamir için bıraktığı otomobilini izinsiz kullanarak kaza yapan servis çalışanından şikayetçi oldu.

Keşan'da yaşayan S.P, otomobilini tamir ettirmek için servise götürdü.

Otomobili almak için servise giden araç sahibi, G.K'nin izinsiz kullandığı otomobiliyle kaza yaptığını ve olay yerinden kaçtığını öğrendi.

Aracında hasar oluşan S.P, Keşan Polis Merkezi Amirliğine başvurarak işyeri sahibinden ve G.K'den şikayetçi oldu.

Başına beton parçası düşen işçi yaralandı

Uzunköprü'de başına beton parçası düşen işçi yaralandı.

Yeni otogar inşaatında çalışan A.E'nin başına kalıptan beton parçası düştü.

Uzunköprü Devlet Hastanesinde tedavi edilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilinden teyp çalınan kişi polise başvurdu

Keşan'da otomobilinden teyp çalınan kişi polise başvurdu.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde B.G, otomobilindeki teybin yerinde olmadığını fark etti.

B.G, teybi çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

48 gram eroin ele geçirildi

Keşan'da bir evde yapılan aramada 48 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında birçok suçtan tahkikat yürütülen O.T'nin Yeni Mescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Evde 48 gram eroin ele geçirildi. Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İşyerinden kapı ve çerçeve çalındı

Havsa'da işyerinden kapı ve çerçeve çalınan kişi polise başvurdu.

Sanayi sitesindeki doğrama atölyesi sahibi D.A.Ö, atölyenin önüne bıraktığı alüminyum kapı ve çerçevelerin yerinde olmadığını fark etti.

D.A.Ö, malzemelerini çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

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