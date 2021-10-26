Edirne'de asayiş

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.B'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada değişik markalarda 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

-İş yerinden hırsızlık

Edirne'de doğalgaz firması sahibi iş yerinden hırsızlık olduğu iddiasıyla polise başvurdu.

G.G. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine yaptığı başvuruda İstasyon Mahallesi'ndeki iş yerinden doğalgaz vanası gibi pek çok malzemenin çalındığını iddia etti.

G.G. hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığını belirtti, şikayetçi oldu.

-Kahvehanede telefonu çalındı

Edirne'de Ş.Y. gittiği kahvehanede cep telefonunun çalındığını ileri sürerek polise başvurdu.

Selimiye Polis Merkezine başvuran Ş.Y. Dilaverbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede masanın üzerine bıraktığı telefonunun çalındığını ileri sürdü.

Ş.Y. şüphelendiği Ö.C'den şikayetçi oldu.

-Kargodan şikayetçi oldu

Uzunköprü'de bir kişi eline ulaşmayan pasaportunun kaybolmasından sorumlu tuttuğu kargo şirketinden şikayetçi oldu.

M.A. polise başvurusunda konsolosluktan kendisine gönderilen pasaportun eline ulaşmadığını ileri sürdü.

M.A. kargo şirketinden şikayetçi oldu.

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