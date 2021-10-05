Edirne'de asayiş - Haberler
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Edirne'de asayiş

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir evin kilerinden yağ çalındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evin kilerinden yağ çalındı.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan İ.S. evine geldiğinde kapısının asma kilidinin bulunduğu kancanın yerinden sökülmüş olduğunu gördü.

Kilere bırakmış olduğu 12 margarin ve 5 litrelik ayçiçek yağının yerinde olmadığını belirleyen İ.S. polise şikayette bulundu.

Aracının silecekleri çalındı

Edirne'de aracının silecekleri çalınan kişi şikayette bulundu.

1. Murat Mahallesi'ndeki evinin önüne aracını park eden A.K. bir süre sonra buraya geldiğinde aracının arka sileceğinin kırık ve ön iki sileceğin yerinde olmadığını gördü.

A.K. olayla ilgili polise şikayette bulundu.

Papağanı ve muhabbet kuşu çalındı

Keşan ilçesinde bir kişinin evinden baktığı papağan ve muhabbet kuşu çalındı.

İspatcami Mahallesi'nde yaşayan M.K. evine geldiğinde kafesteki papağan ve 2 muhabbet kuşunun yerinde olmadığını tespit etti.

Evindeki televizyonunun da çalındığını belirleyen M.K, olayla ilgili polise şikayette bulundu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'de asayiş - Haberler
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