Edirne'de araçlarında ruhsatsız silahlar ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Edirne'de araçlarında ruhsatsız silahlar ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de araçlarında ruhsatsız silahlar ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı

Edirne'de yunus timleri, bir otomobilde ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yunus timleri, bir otomobilde ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.

Meydan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan yunus timleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtakilerin üst aramasında ruhsatsız 3 tabanca, otomobilin bagajında da ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ile bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler C.P.M, Ö.C. ve G.D, "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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