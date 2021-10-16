Edirne'de 351 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 351 gram esrar ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 351 gram esrar ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üst aramasında 351 gram esrar ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üst aramasında 351 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde şüpheli M.V ve E.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında M.V'nin montunun cebinde 351 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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