Edirne'de 125 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 125 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 125 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de sahte alkol üretimi ve satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 125 şişe kaçak içki ele geçirildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de sahte alkol üretimi ve satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonlarda 125 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde polis ekipleri, şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, 62 şişe sahte rakı ve 63 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler C.A, A.Ö ve A.B. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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