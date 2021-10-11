Edirne'de 12 bin paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 12 bin paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de 12 bin paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 12 bin paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 12 bin paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyü yakınlarında şüpheli S.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada kaçak 12 bin paket nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheli S.T. ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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