Edirne'de 12 bin paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 12 bin paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyü yakınlarında şüpheli S.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada kaçak 12 bin paket nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheli S.T. ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı.