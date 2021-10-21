Edirne'de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Edirne'de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Edirne'de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramada 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar ve 10 gram Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramada 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar ve 10 gram Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Y. ve Ö.T.'nin araçlarıyla K.K. ve Ö.K.'nin iş yerlerinde arama yaptı. Aramalarda 111,5 litre sahte içki, 50 gram esrar, 10 gram Hint keneviri, 1 uyuşturucu düzeneği ve öğütücüsü ile 157 kutu makaron ele geçirildi. S.Y., Ö.T., K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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