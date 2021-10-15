Edirne Belediye Başkanı: Selimiye için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi çevresinde rekreasyon çalışmalarına başlanan proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım istedikleri yönündeki söylemlerin doğru olmadığını söyledi. Gürkan, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ricasını 'emir' saydıklarını ifade ederek, "Ben devlet terbiyesi olan bir insanım. Devlette adap nedir bilen bir insanım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamdaki bir ricası emirdir. Oy vermişimdir, vermemişimdir ama ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdır. Bizim devlet geleneğimizde ne cumhurbaşkanının, ne bakanın bu tür istekleri reddedilmez" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi Meydan düzenlemesi için Edirne Belediye Başkanlığı'nca 2014 yılında proje hazırlandı. Çalışmalar, 1 yıl sonra başlatılırken, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı Dönemi'nde meyve-sebze hali olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Belediye tarafından han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlandı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca da alan için koruma kararı verildi. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na itirazda bulundu. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı.