Edirne Belediye Başkanı Gürkan, pankarttaki Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine tepki gösterdi - Haberler
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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, pankarttaki Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine tepki gösterdi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, pankarttaki Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine tepki gösterdi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kıymet Teyze Parkı'na asılan pankarttaki Atatürk fotoğrafına delici aletle zarar verilmesine tepki gösterdi.

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kıymet Teyze Parkı'na asılan pankarttaki Atatürk fotoğrafına delici aletle zarar verilmesine tepki gösterdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılan parkta asılı olan, üzerinde Atatürk portresi taşıyan çocukların bulunduğu pankarta zarar verildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Pankarttaki Atatürk'ün yüz kısmına delici bir aletle verilen zararın kasıtlı olduğuna emin olduklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması ve cezalandırılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Çocuklarla Atatürk'ümüzün bir kompozisyonu olan pankartta, özellikle büyük önderimizin yüzüne kesici ya da delici bir aletle zarar vermişler. Bu da işin kasıtlı olduğunu gösteriyor, bundan eminiz. Gerekli tüm yasal işlemleri başlattık. Umarım bunu yapanlar bulunur. Bu yüce vatanda varlığımızı borçlu olduğumuz Atatürk'ümüzün resmine bile tahammül edemeyen zihniyeti bozuk bedhahlar şunu bilsinler ki, amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Atatürk'ümüzü yüreğimizden silemeyecekler."

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne Belediye Başkanı Gürkan, pankarttaki Atatürk fotoğrafına zarar verilmesine tepki gösterdi - Haberler
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