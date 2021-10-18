Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davada, Bulgaristan'dan istenen belgelerin gelmesinin beklenmesine karar verildi.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 1 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda verdiği kararla, tutuksuz yargılanan 4 sanığın adli kontrol şartının devamına, tutuklu yargılanan M.T.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Halen Bulgaristan'da yaşayan müşteki sanık Şükrü Benli'nin yakalama emrinin devamına hükmeden heyet, Bulgaristan'dan istenilen belgelerin gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2022 tarihine erteledi.