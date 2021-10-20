Edho yeni sezon ne zaman? ATV'nin en çok izlenen ve reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dönemde internet gündeminden düşmüyor. Yeni sezonu diziseverler tarafından merak ile beklenen EDHO'nun yeni sezon ilk fragmanının yayınlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler internette EDHO ile ilgili en çok "EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı izle! EDHO fragman izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? EDHO yeni sezon fragmanı izle! EDHO İzle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezon fragmanı!" gibi konu ve soruları araştırmakta. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni sezonuyla 26 Ekim 2021 Salı günü saat 20.00 itibariyle ATV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu 26 Ekim Salı günü ekranlara gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi kadrosunda yeni transfer olan isimler ile birlikte Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tugay Tanülkü, Emir Benderlioğlu, Ali Sürmeli, Engin Benli, Yalçın Hafızoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Toprak Sergen, Tardu Flordun, Emre Karayel ve birçok ünlü oyuncu yer almaktadır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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