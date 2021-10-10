Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu büyük bir heyecanla bekleyen seyirciler araştırmalarını sürdürmekte. Yedinci sezonuyla ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Peki, Edho yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni sezon ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar haberimzide...

EDHO EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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