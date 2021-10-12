EDHO var mı bu akşam? Bugün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oynayacak mı? 12 Ekim ATV yayın akışı
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yani EDHO'nun yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. EDHO var mı bu akşam? Bugün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oynayacak mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün akşam var mı, ne zaman başlıyor? İşte, 12 Ekim ATV yayın akışı... EDHO neden yok, ne zaman başlıyor?
Edho var mı bu akşam? Bugün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oynayacak mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. EDHO yeni sezon bölümleri için geri sayım devam ediyor. 200. Bölümü ile sezona bomba bir giriş yapacak olan iddialı yapımın oyuncu kadrosunda yepyeni isimler yer alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? 12 Ekim ATV yayın akışı
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 atv ana haber
- 20:00 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema
- 22:00 Kuruluş Osman
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.