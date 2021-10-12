EDHO var mı bu akşam? Bugün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oynayacak mı? 12 Ekim ATV yayın akışı

Edho var mı bu akşam? Bugün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz oynayacak mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. EDHO yeni sezon bölümleri için geri sayım devam ediyor. 200. Bölümü ile sezona bomba bir giriş yapacak olan iddialı yapımın oyuncu kadrosunda yepyeni isimler yer alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? 12 Ekim ATV yayın akışı

BU AKŞAM EDHO VAR MI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi. EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ATV YAYIN AKIŞI 12 EKİM 2021

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv ana haber

20:00 Çakallarla Dans 5 - Yabancı Sinema

22:00 Kuruluş Osman

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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