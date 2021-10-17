Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık? - Haberler
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Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık?

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Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık?

Eczanelerin çalışma saatleri 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eczanelere gitmeden önce Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık? sorularına yanıt arıyor. Peki, Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık?

Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Eczane çalışma saatleri, çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların internet üzerinden yanıt aradığı konu oldu. Koronavirüs nedeniyle kademeli normalleşme kararları alındı .Bunun üzerine vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini de merak etti. Peki, Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık?

Eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık?

Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

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Haber: Eczaneler pazar günü açık mı? Hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler kaçta kapanıyor? Eczaneler kaça kadar açık? - Haberler
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