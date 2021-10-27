ADÜ Rektörü Aldemir, Eczacılar Odası'nı ağırladı - Haberler
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ADÜ Rektörü Aldemir, Eczacılar Odası'nı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Rektörü Aldemir, Eczacılar Odası'nı ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Eczacılar Odası yönetimini makamında ağırladı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Eczacılar Odası yönetimini makamında ağırladı.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. Rektör Aldemir, Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, Eczacılar Odası'nı ağırladı

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