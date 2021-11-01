ECOWAS Gambiya'da ulusal barış kampanyası diyaloğu başlattı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gambiya'da 4 Aralık'ta düzenlenecek genel seçimlere hazırlık kapsamında ülkede ulusal barış kampanyası başlattı.

Ulusal basında çıkan haberler e göre, ECOWAS, Afrika Birliği'nin (AU) Afrika Yönetişim Mimarisi (AGA) ile iş birliğinde Gambiya'da 4 Aralık'ta düzenlenecek genel seçimlerin hazırlığı kapsamında "Ulusal Barış Kampanyası ve Demokratik Reformlar ve Gençlerin Siyasi Süreçlere Katılımı Üzerine Diyaloğu" başlattı.

ECOWAS Komisyon Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, yaptığı açıklamada, geçmişte siyasetçilerin bencil hedeflerine ulaşmak için gençleri çatışma aracı olarak kullandığını belirtti.

Brou, bugün hayatlarını etkileyen karar alma süreçlerine dahil olmalarının sevindirici olduğunu vurguladığı gençlere, "Kaderinizin sizin elinizde olduğunu unutmayın. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirin." mesajı verdi.

Jean-Claude Kassi Brou, ECOWAS'ın siyasi ve sosyal istikrarın aktörleri olabilmeleri için insanlara, özellikle de gençlere, kalkınma için insan merkezli yatırım yapma zamanının geldiği inancını paylaştığını ifade etti.

AGA Sekreterliği Başkan Vekili Salah Hammad ise Gambiya'nın bu yıl seçimlerden geçerken bu özel ulusal diyalog ve bir barış kampanyası başlatma çağrısının ideal olduğunu söyledi.

Hammad, "Bu diyalog ve kampanya, bu genç ulusu farklılıklarını benimsemeye, bir olmaya ve büyüyen demokratik alanın bir kanıtı olarak bu önemli ulusal tatbikatı desteklemeye getirecek." diye konuştu.

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