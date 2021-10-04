Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

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Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

Ece Ronay'ın son çıkardığı şarkı "Git Çatla" şuanda Youtube trendlerde 1. sırada bulunuyor. Şarkıyı dinleyen kullanıcılar, Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! merak etti. Peki, Ece Ronay kimdir? İşte detaylar...

Şarkıcı Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli merak ediliyor. Ece Ronay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girmiştir.

Ece Ronay doğum tarihi : 17 Kasım 1991

Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında

Ece Ronay nereli : Diyarbakır

Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi!

Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ece Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@eceronayofficial" adresinden ulaşabilirsiniz.

Ece Ronay'ın Youtube'da en çok dinlenen şarkıları: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • - Karpuz : 76 milyon izlenmiştir.
  • - Hıyar : 15 milyon izlenmiştir.
  • - Şiki Şiki : 84 milyon izlenmiştir.
  • - Baba Yorgun : 43 milyon izlenmiştir. (Ece Ronay&Tefo)
  • - Sevesim : 13 milyon izlenmiştir.

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Haber: Ece Ronay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Ronay şarkıları nelerdir? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
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