ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU - Haberler
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ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAKlibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayınlayan Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İSTANBUL (DHA) - Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan ve cep telefonundaki mesaj kayıtlarının görüntülerini yayınlayan Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında basına açıklama yapan Ronay, Ben onu düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün kahve içeriz, çay içeriz Mehmet Ali Bey diyerek geciktirdim. Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır, ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. 'Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim' demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum dedi. Gazetecilerin, Para teklifi geldi mi sorusuna ise Ronay, Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu cevabını verdi. Ronay'ın avukatı da Atılan mesajlar tüm kamuoyu biliyor, savcılığa müracaat yaptık, ses kayıtları ve mesaj içeriklerini dosyaya sunduk. 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdık, tebliğ olmadı. Mağdur edilen bir kadın var, cinsel tacize uğrayan bir kadın var. Top yargıda diye konuştu.

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

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Haber: ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU - Haberler
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