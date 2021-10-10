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Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli? Ece Mumay hayatı ve biyografisi!

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Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli? Ece Mumay hayatı ve biyografisi!

Ece Mumay Peri şarkı sözleriyle birçok kişi tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve hayatı merak edildi. Hayranları Ece Mumay kimdir, nereli, kaç yaşında diye aratmakta. Peki, Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli? Ece Mumay şarkıları ne? Ece Mumay hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı lise bölümünde 3 yıllık klasik kemençe eğitiminden sonra 4.sınıfta gitar bölümüne geçmiştir ve mezun olmuştur. Peki, Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli? Ece Mumay şarkıları ne? Ece Mumay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ECE MUMAY KİMDİR?

Ece Mumay 12 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müzik hayatına henüz 8 yaşındayken gitar çalarak başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı lise bölümünde 3 yıllık klasik kemençe eğitiminden sonra 4.sınıfta gitar bölümüne geçmiştir ve mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı Gitar Bölümü sınavlarını kazanmıştır, üniversiteye başlamıştır.

Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli? Ece Mumay hayatı ve biyografisi!

Ünlü sanatçı İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısına klip çekmiştir ve Twitter isimli sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Ece Mumay için hayatının dönüm noktası olmuştur. Bu klip sayesinde hayran kitlesini arttırmıştır ve İrem Derici'nin de dikkatini çekmiştir. TRT 1'de yayınlanan sabah programına davet edilmiştir ve müzikseveler tarafından tanınmıştır. Youtube'un Türkiye'de en çok tıklanan üç isminden biri olmuştur.

Pop müzik şarkıcısı Ece Mumay, "Belki Bir Gün", "Vazgeç Gönül", "Gitmem" ve "Eylül" adlı 4 single parçası ile Pasaj Müzik şirketinden "Odamdan" adlı albümünü 2017 yılında çıkarmıştır.2019 yılında "Söyle", "Hırka" isimli şarkıları yapmıştır.

2020 yılında "Senden Sonra", "Ansızın" şarkılarını yapmıştır.

Ece Mumay kimdir? Ece Mumay kaç yaşında, nereli? Ece Mumay hayatı ve biyografisi!

DİSKOGRAFİ

Albümleri

Odamdan (2018)

Single'lar

Vazgeç Gönül Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Dark in the Night" (feat. Sadrican Sağdur) (2018)

"Söyle" (2019)

"Hırka" (2019)

"Uçurtma" (Taladro ile) (2019)

"Ansızın" (Akustik) (2020)

"Senden Sonra" (2020)

"Bir Vedayla Bir Ömür" (Akustik) (2020)

"Sen Diye Diye" (Akustik) (2020)

"Vurulmuşam" (Akustik) (2020)

"Galaksi" (2020)

"Ax Pişti Te Yar" (2020)

"Sade Kahve" (2020)

"Rüyalara Sor" (Akustik) (Mustafa Ceceli ile) (2021)

"Hengame" (2020) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

"Dokuz Mevsim" (Akustik) (İsmail YK ile) (2021)

"Peri" (2021)

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