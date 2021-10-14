EA'in FIFA ile Anlaşamamasının Nedeni Lisans Ücreti Olabilir

Electronic Arts'ın FIFA serisinin ismini değiştirme planının nedeni lisans ücreti anlaşmazlığı olabilir.

New York Times'ın FIFA ile EA arasındaki görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Electronic Arts, uluslararası spor kurumu FIFA'nın talep ettiği 2,5 milyar dolarlık lisans ücreti nedeniyle her yıl piyasaya sürdüğü futbol simülasyon serisinde FIFA adını kullanmaktan vazgeçmeyi düşünüyor.

Söz konusu haber de, FIFA'nın bir önceki döneme kıyasla EA'den yaklaşık iki katı bir ücret talep ettiği ve bunun 2,5 milyar dolara karşılık geldiği belirtiliyor. En az iki yıldır devam eden lisans görüşmelerinin, FIFA'nın dört yılda bir gerçekleşen her bir Dünya Kupası dönemi için 1 milyar dolar, toplamda 10 yıllık süre için 2,5 milyar dolar talep etmesi nedeniyle tıkandığı ve EA'in artık lisanslı FIFA ismini kullanmama kararı alacağı söyleniyor.

EA'in FIFA ile olan mevut lisans sözleşmesi önümüzdeki yıl Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası ile sona eriyor.

Electronic Arts, FIFA 22'nin çıkışının ardından bu ay yayımladığı bir açıklamada serinin ismini değiştirmeyi düşündüğünü ifade etmişti:

"İleriye yönelik baktığımızda, global Ea Sports futbol oyunlarımızın adını değiştirme fikrini tartışıyoruz. Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi işbirliklerimiz ve lisans anlaşmalarımızdan ayrı olarak FIFA ile olan isim anlaşmamızı gözden geçirmemiz anlamına geliyor."

EA, FIFA ismini bırakması durumunda oyundaki futbol liglerinin ve takımlarının isim haklarını ve oyuncu benzerlikleri gibi özellikleri kullanmaya devam edebilecek.

Öte yandan, yakın zamanda Electronic Arts'ın "EA Sports FC" ismini tescil ettirdiği ve FIFA serisinin bundan sonra bu isimle yoluna devam edebileceği ortaya çıkmıştı.

FIFA Serisinin Yeni Adı EA Sports FC Olabilir

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