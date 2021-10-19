EA FPS Oyunlar İçin Halo'nun Yaratıcısı ile Yeni Bir Stüdyo Açıyor

EA, Fps Oyunlar üzerine odaklanacak yeni bir stüdyo kuruyor ve stüdyonun başında Halo'nun yaratıcı isimlerinden Marcus Lehto yer alıyor.

Bungie'de Halo'nun yaratıcı isimlerinden olan, hem yaratıcı yönetmen hem de sanat yönetmeni olarak görev alan Marcus Lehto, Electronic Arts ile birlikte birinci şahıs nişancı oyunlar geliştirmek üzere yeni bir stüdyo kurduğunu duyurdu.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuruan Lehto, "Herkese selamlar, Oyun Yönetmeni olarak EA'e katıldığımı ve Seattle bölgesinde birinci şahıs oyunlar geliştirecek bir stüdyo kurduğumu duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Oluşturduğumuz proje hakkında daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Marcus Lehto, Halo serisinin yapımındaki kritik isimlerden biriydi. İlk üç oyunda sanat yönetmeniyken, Halo Reach'in yaratıcı yönetmenliğini üstlenmişti.

Lehto, EA ile birlikte stüdyo kurmadan önce ise 2016'da SOCOM serisinin yaratıcılarından Michael Gutmann ile V1 Interactive adlı bağımsız bir stüdyo kurmuştu. Bu stüdyo, Private Divsion tarafından yayınlanan Disintegration isimli bir oyun geliştirmiş ancak pek başarılı olamamıştı. 8 Mart 2021 itibariyle V1 Interactive stüdyosu kapatılmıştı. Yaklaşık 7 ay sonra Lehto, Electronic Arts çatısı altında kendisine yeni bir stüdyo oluşturmuş oldu.

EA yakın zamanda ABD'nin Seattle bölgesinde bir başka stüdyo daha kurmuştu. Middle-earth oyunlarını geliştiren Monolith Productions'ın eski başkanı Kevin Stephens, Electronic Arts çatısı altında açık dünya aksiyon-macera türünde oyunlar geliştirmek üzere yeni bir stüdyo oluşturmuştu.

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