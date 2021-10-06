"e-Twinnig, TÜBİTAK ve Dersimiz Tekirdağ Projeleri Ödül Töreni" Düzenlendi

İSTANBUL (Habermetre) - İlimiz genelinde yürütülen e-Twinning projeleri kapsamında; 2020 Yılında e-Twinning Okulu olan kurumlara, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmen ve idarecilere, TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarında İstanbul Avrupa Bölge Sergisine kalan ve Türkiye Finallerinde derece alan öğretmen, öğrenci ve ilçe temsilcileri ile "Dersimiz Tekirdağ" kitabının yayım sürecinde emeği geçen il komisyonu üyelerine belgelerinin takdim edildiği "e-Twinnig, TÜBİTAK ve Dersimiz Tekirdağ Projeleri Ödül Töreni" Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasıyla başladı.

Ardından Tekirdağ İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürcan Ayvaz bilgilendirme sunumu yaptı.

Şube Müdürü Ayvaz bilgilendirme sunumunda şu ifadeler yer verdi; "Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa'da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılması amacıyla ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda eTwinning Programı uygulanmaktadır.

Bu kapsamda; öğretmen ve öğrenciler, yurt içinde ve yurtdışında yer alan diğer öğretmen ve öğrencilerle ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalardan başarılı bulunan proje sahiplerine kalite etiketi verilmektedir. Bu alanda aktif olan okullar da belirli kriterlere göre e-Twinning Okulu olarak ödüllendirilmektedir.

2020 yılında ilimiz genelinde; 29 Okul e-Twinning Okulu Levhası 85 Öğretmen kalite etiketi almaya hak kazanmıştır.

Geçen yıla göre Ulusal Kalite Etiketi Alan Öğretmen Sayısı %157, 58, Avrupa Kalite Etiketi Alan Öğretmen Sayısı ise %333, 33 oranında bir artış göstermiştir. 2021 yılında Ulusal Kalite Etiketi Alan öğretmen sayısı 85, Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen sayısı 52 olmuştur. Toplamda 137 öğretmen etiket almaya hak kazanmıştır.

2204 B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında il genelinde son üç yılda 439 başvuru yapılmış, bunlardan 19 tanesi İstanbul Avrupa Bölge Sergisi'ne katılmaya hak kazanmıştır.

2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında il genelinde son üç yılda 233 başvuru yapılmış, bunlardan 26 tanesi İstanbul Avrupa Bölge Sergisi'ne katılmaya hak kazanmıştır.

2021 yılında bölge sergisine kalan 2 okulumuzdan Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi Türkiye birincisi; Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi ise Türkiye ikincisi olmuştur.

Trakya Kalkınma Ajansının katkıları, Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği ve Namık Kemal Derneğinin işbirliği ile ilkokul 3. Sınıf öğrencilerimizin "yaşadıkları şehri yakından tanıyıp, tanıtabilmeleri, yaşadıkları şehre ait tarihi eserleri tanıma ve koruma bilinci geliştirmeleri ve yaşadıkları şehri içselleştirerek aidiyet duygusu geliştirmelerine yardımcı olması amacıyla Dersimiz Tekirdağ kitabı hazırlanmıştır.

212 sayfa olarak hazırlanan kitabımız Sınıf Öğretmeni, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı ve Görsel Sanatlar Öğretmenlerimizden oluşan 11 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. (İçerik inceleme, resim-dizgi) Kitabın hazırlanması esnasında Tekirdağ'a ait eserleri olan yazar ve kurumlardan destek alınmıştır. "Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği, Tekirdağ Namık Kemal Derneği ve Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürlüğü" bunlardan bazılarıdır. "

Ardından 2020 Yılında e-Twinning Okulu olan kurumların müdürlerine belgeleri, Vali Aziz Yıldırım ve Protokol Üyeleri tarafından takdim edildi.

Belgeleri taktiminin ardından konuşan Vali Yıldırım; Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz bir söz var, "icat çıkarma". Ama bugünün dünyası icat çıkarmayı gerektiriyor. Herşey hayal etme ile başlıyor. Ondan sonra bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek için de icat çıkarmamız lazım. Bugünün gençliği, bugünün insanı icat çıkarmak mecburiyetindeler.

Eğer günümüzde dünyada var olmak istiyorsak bilimin bu kadar geliştiği ve bilimsel dünyada bu kadar büyük bir yarışın olduğu bir ortamda var olmak istiyorsak, kendimizi ispatlamak istiyorsak, bizde bu yarışta varız demek istiyorsak, geri kalmamak istiyorsak hem icat çıkarmalıyız, hem eski köye yeni adet getirmeliyiz, hem de bu gelişmeleri bütün gücümüzle desteklemeliyiz. Tekirdağımız bu yarışmalarda bütün Türkiye'mizin diğer illerinin öğrencileri arasında hangi seviyesinde, neresinde görüyoruz. Bu yarışmalardaki başarılar en büyük göstergedir.

Geçen hafta ülkemizde çok güzel bir TEKNOFEST yapıldı. Göğsümüzü kabartan gelişmeler oldu ve bu göğsümüzü kabartan gelişmeleri bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz yaptı. Bununla ne kadar övünsek az.

Bizimde geleceğe dair umudumuz bu gençleri, sizleri gördükçe artıyor. Bundan sonraki her türlü yarışmada gençlerimizi daha fazla görmeyi arzu ediyoruz. Onların yapacakları icatları da görmeyi şevkle, hasretle ve merakla bekliyoruz. " dedi.

Ardından TÜBİTAK İlçe Temsilcilerine belgeleri ilçe kaymakamları tarafından verildi.

Sonrasında "Dersimiz Tekirdağ" Projesinde görev alan öğretmenlerimize teşekkür belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından verildi. Devamında e-Twinnig, TÜBİTAK ve Dersimiz Tekirdağ Projeleri İl Koordinatörlerine belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından verildi.

Ödül Töreni'nin ardından kültür merkezi fuaye alanında hazırlanan e-Twinnig proje çalışmalarının tanıtım ve detaylarının yer aldığı stantlar, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından gezildi.

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