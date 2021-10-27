E-Ticaret, Pandemi ve Sonrasında Kadınları Güçlendirmeye Nasıl Yardımcı Oldu?

Pandeminin kadınlar üzerinde orantısız bir etkisi olduğu bir sır değil. Araştırmalar, kadınların, yalnızca en olumsuz etkilenen iş sektörlerinin çoğunda eşit olmayan bir şekilde temsil edilmekle kalmayıp, aynı zamanda uzaktan okul, uzaktan çalışma, çocuk bakımı kesintileri ve diğer zorluklarla birlikte gelen ev yükünün daha fazlasını üstlendiklerini gösteriyor.

Bununla birlikte, işgücündeki cinsiyet farkı yeniden artmış olabiliyorken, çevrimiçi platformlarda bunun tersi yaşanıyor. Artan sayıda kadın, pandeminin finansal yükünü hafifletmeye yardımcı olmak için e-ticarete yöneliyor.

Aslında, yakın tarihli bir Ebay raporu, tüm kadın satıcıların %69'unun platformun pandemi ile ilgili zorluklara yanıt vermede kendilerine fayda sağladığını hissettiğini ve %73'ünün kendileri için gelir elde etme ihtiyacını veya işleri için gelir elde etme ihtiyacını en motive edici faktörler olarak gösterdiğini ortaya koydu.

Bu Ekim ayında "Kadınların Küçük İşletme Ayı (Women's Small Business Month)" nedeniyle, eBay mağazası Colorado Re*Worn'ün sahibi Liz O'Kane, kadınların pandeminin bir sonucu olarak maruz kaldığı orantısız ekonomik ve sosyal etkilerin üstesinden nasıl geldikleri hakkında daha fazla konuşmak için bize katıldı. ve e-ticaret'in kendisi gibi kadınları girişimcilikteki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için güçlendirmeye nasıl yardımcı olduğunu vurguladı.

Kaynak: mynbc15. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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