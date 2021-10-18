E-posta Hakkında Duyuru

Ekim - 2021 - DUYURULAR { 17 } Başsağlığı (Doç. Dr. Kasım Durmuş'un Annesi )E-posta Hakkında DuyuruGerçekleştirme Görevlileri DikkatineBaşsağlığı (Mustafa GÜDEN' in Annesi)TÜBİTAK BİDEB 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı DuyurusuBaşsağlığı (Öğr. Gör. Ömer Faruk Alacahan'ın Kayınpederi) Başsağlığı (Selver Hınız'ın Annesi)Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Adayların DikkatineBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Gazi Sonkur'un Kayınvalidesi)Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Başvuru DuyurusuBaşsağlığı (Nuri Kılıçer'in Ablası)Başsağlığı (Prof. Dr. Mehmet BAKTIR)Başsağlığı (Ahmet GÖÇER' in Annesi)Başsağlığı (Hacı ÇİTGEZ'in Babası)100/2000 YÖK Doktora Burs ProgramıBaşsağlığı (Prof. Dr. Öznur Gölbaşı'nın Babası)Başsağlığı (Öğr. Gör. Mehmet Durgun'un Annesi) Erasmus DuyurularıKısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrenciler Hakkında Duyuru Eylül - 2021 - DUYURULAR { 32 } Öğretim Üyesi Alım İlanı Duyurusu CUSEM Kursları Başsağlığı ( Dr. Öğr. Üyesi Zühal Yurtsızoğlu'nun Annesi )Yapı Kredi Bankasından DuyuruBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi İclal Gökkuş'un Babası)İngilizce Muafiyet Sınav DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Meral Kelleci ve Nurhan Türkoğlu'nun Babası, Serkan Türkoğlu'nun Kayınpederi)"Yoğun Bakım Hemşireliği" Kursu Başvuru DuyurusuÜç Ders Sınavları HakkındaÖğrenci Yemek SaatleriBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kalkan'ın Abisi)Konut Tahsis DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Muhittin Sönmez'in Annesi)Başsağlığı (Prof. Dr. Mehtap Erdoğan Taş, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erdoğan'ın Babaları)Kariyer MerkeziDGS Kayıtları Hakkında Duyuruİsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfları Duyurusu Başsağlığı (Prof. Dr. Sevtap Bakır'ın Annesi, Prof. Dr. Mehmet Bakır'ın Kayınvalidesi)Erasmus+ Ortak Ülkeler (KA107) 2019-2022 Dönemi Öğrenci Hareketliliği DuyurusuBaşsağlığı (Muhlis Öztürk'ün Annesi)Başsağlığı (Prof. Dr. Ömer Fahrettin Göze'nin Annesi)Çok Amaçlı Salon ve Merkezi Kafeterya Kantini Duyurusu2021-2022 Güz Dönemi Kayıt Yenileme DuyurusuServis Saatleri GüncellemesiYabancı Dil Hazırlık Sınıfları Muafiyet SınavlarıSosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Hakkında Duyuruİlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfları Arapça Muafiyet SınavıMasa Tenisi TurnuvasıBoş Lojman Duyurusu2020-2021 Yaz Okulu Final Sınavları Hakkında Duyuru Veda Yemeği (Prof. Dr. Celal Teyyar Uğurlu)Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girecek Aday Listesi ve Sınav BilgileriCUSEM Kursları "Vizyoner Genç Kök Projesi"2020-2021 Bahar Dönemi 2. Ek Sınav Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Öğr. Gör. Erkan Murat Tonus'un Annesi, Öğr. Gör. Emine Tonus'un Kayınvalidesi)Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımı Ek İlanıÇok Amaçlı Salon Duyurusu2020-2021 Yaz Okulu Mazeret Sınavları Hakkında Duyuru Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 35 } Başsağlığı (Arş. Gör. Behçet Özgür Alaydin'in Babası)Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı Görev Talep DuyurusuBaşsağlığı (Feridun Yaya'nın Annesi) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı SonucuBaşsağlığı (Doç. Dr. Zafer Karademir'in Babası)Mimarlık, Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Yetenek Sınavı Kesin Sonuç ListesiBaşsağlığı (Doç. Dr. Zafer Karademir'in Annesi) Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Engelli Aday Özel Yetenek Sınavı Kesin Sonuç ListesiBaşsağlığı (Selami Üçyıldız'ın Kayınpederi)Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2021 Özel Yetenek Sınavına Girecek Öğrenci Aday Listesi(Güncel) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu 2020-2021 Bahar Dönemi 1. Ek Sınav Hakkında DuyuruSpor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 1. Aşama Sonuç DuyurusuGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuEğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi2020-2021 Yaz Okulu Ara Sınavları Hakkında DuyuruSpor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Duyurusu2021 Yılı Resertifikasyon Sınav Tarihi ve Eğitim Başvurusu(Güncelleme) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu DuyurusuBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şahin Yıldırım'ın Eşi)Ek Sınav Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir Annesi)Başsağlığı (Prof. Dr. Turhan Kurşun'un Abisi)2021 Yılı Resertifikasyon Sınav DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Zekiye Hasbek'in Babası, Dr. Öğr. Üyesi Mürşit Hasbek'in Kayınpederi)Başsağlığı (Prof. Dr. Halil Gürsoy'un Annesi)Başsağlığı (Serpil Ede'nin Kayınpederi)Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Reis Polat)Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı İlanıSivas Cumhuriyet Üniversitesini Neden Tercih Etmeliyiz? Harcama Birimlerinin Dikkatine Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları Hakkında Duyuru Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Duyurusu (Güncelleme) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı DuyurusuEğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kontenjan Kılavuzu İlanı Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 7 } (Güncelleme) Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Duyurusu(Güncelleme)Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanıBaşsağlığı (Bilal Deliser'in Babası)Kurumsal Mali Durum Beklentiler RaporuBaşsağlığı (Fatih Şimşek'in Babası)2. Uluslararası Kanser Günleri DuyurusuElektrik KesintisiBaşsağlığı (Veli Yılmaz'ın Annesi)Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Hakkında DuyuruKPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin DuyuruElektrik KesintisiPersonel Yemekhanesi Hakkında DuyuruEBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) DuyurusuÖğretim Elemanı Alım İlanıCÜYÖS 2021 Sınav Giriş Belgeleri Erişime AçılmıştırVeda Yemeği (Prof. Dr. Fatih Mehmet Dervişoğlu)Başsağlığı (Serap Keskinbalta'nın Babası, Mehmet Ali Keskinbalta'nın Kayınbabası)CÜSEM Kursları

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