BURDUR (Habermetre) - Duyurular E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımız güncellenmiştir. Burdur Belediyesi Ekim 27, 2021 0 Sitemizde bulunan, E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımızın versiyonları

güncellenmiş olup, ilgili linklerden E-İmar ve E-Mezarlık sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

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