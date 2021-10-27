E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımız güncellenmiştir. - Haberler
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E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımız güncellenmiştir.

Habermetre - Haberler | Toplum
E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımız güncellenmiştir.

Duyurular E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımız güncellenmiştir.

BURDUR (Habermetre) - Duyurular E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımız güncellenmiştir. Burdur Belediyesi Ekim 27, 2021 0 Sitemizde bulunan, E-İmar ve E-Mezarlık uygulamalarımızın versiyonları

güncellenmiş olup, ilgili linklerden E-İmar ve E-Mezarlık sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

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