E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı - Haberler
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E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı Avrupa yakasında ise dikey bahçelerin yerini boş duvarlar aldı İBB tarafından dikey bahçeler söküldü, yerine duvarlar grafiti ile donatıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, E-5 Karayolu'nda yol kenarlarındaki duvarlarda bulunan...

E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı

Avrupa yakasında ise dikey bahçelerin yerini boş duvarlar aldı

İBB tarafından dikey bahçeler söküldü, yerine duvarlar grafiti ile donatıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, E-5 Karayolu'nda yol kenarlarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri söktü. Yol kenarlarında bulunan duvarlarda sökülen dikey bahçelerin yerini duvarlara çizilen grafitiler aldı. Grafiti çizilen duvarlar avadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri özelliğini gören dikey bahçeleri, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle söküm işlemlerini devam ettiriyor. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti. Sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler almaya devam ediyor. E-5 karayolu Fikirtepe mevkiinde de duvarlarda boydan boya grafiti çizildiği görüldü.

Sökülen dikey bahçelerin yerine duvarlara çizilen grafitiler drone ile havadan görüntülendi.

Diğer yandan, dikey bahçelerin yoğun şekilde yer aldığı İstanbul Avrupa yakasında ise duvarlar boş kaldı. Edirnekapı ve Küçükçekmece'de E-5 Karayolu kenarında bulunan dikey bahçelerin yerini boş duvarların aldığı görüldü.

E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı

E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı

E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı

E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı
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Haber: E-5'te sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler aldı - Haberler
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