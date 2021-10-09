E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Avcılar E5 Yan yol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Avcılar'dan Topkapı istikametine seyir halinde olan Özgür G. kontrolündeki 34 CJU 287 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki yeşil alana savruldu. Kazada araç sürücüsü Özgür G. ve yanında bulunan Beyzanur T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol kenarına savrulan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
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