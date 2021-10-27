Düzce yeni bir park daha kazandı

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından hizmete açılan parklarla yeşili ve huzuru bir araya getirerek şehirde yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Aşağı Yahyalar Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda hizmete açılan park, hem çocukları hem mahalle sakinlerini sevindirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ' Mahalle Sözleşmeleri' kapsamında verdiği her mahalleye park sözü belediye ekipleri tarafından yerine getiriliyor. Park ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütülürken belirlenen alanlarda park yapımını çalışmaları hızla devam ediyor. Mahallelerle ilgili tüm bilgileri Kent Bilgi Sistemi ile belirleyen Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, imar planına göre park için ayrılan alanlarda çalışmalarını başlatıyor. Bu çerçevede Aşağı Yahyalar mahallesinde Bin 521 metrekare alanı değerlendiren ekipler, alanın 550 metrekaresini yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açtı.

Çocuklar için oyun gruplarının olacağı yeni parkta vatandaşların nefes alabilecekleri oturma grupları da yerleştirildi. Park alanlarını artırarak gençlerin de spor aktiviteleri ile kendilerini geliştirmeleri ve serbest zamanlarını verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Gençler için 3 potanın olduğu basketbol sahası da park içinde yerini aldı. Ayrıca vatandaşlar için de fitness aletleri yerleştirildi.

Aşağı Yahyalar Mahallesi sakinlerinden Ali Çırak, park ihtiyaçlarını giderek Başkan Özlü'ye minnettar olduklarını kaydederek, "Sitemizin ve bölgenin böyle bir parka ihtiyacımız vardı. Başkanımız ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzle görüşmemiz oldu. Belediyemiz ihtiyaçlarımız doğrultusunda parkımızı yaptılar. Gayet güzel oldu. Mahallemizdeki 170 hanenin bu parka ihtiyaç vardı. Başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Muhtarımız da öncülük etti ona da teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Parkta gönüllerince eğlenen çocuklar, belediyeye teşekkür etmeyi de unutmadı. - DÜZCE