Düzce Valisi Cevdet Atay'dan kan bağışı seferberliğine destek - Haberler
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Düzce Valisi Cevdet Atay'dan kan bağışı seferberliğine destek

AA / Ömer Ürer - Haberler | Sağlık
Düzce Valisi Cevdet Atay'dan kan bağışı seferberliğine destek

Düzce Valisi Cevdet Atay, Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezince başlatılan kampanyaya destek olmak için kan bağışında bulundu.

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezince başlatılan kampanyaya destek olmak için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Düzce Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen kampanyaya katılmak için Atatürk Devlet Hastanesi önündeki bağış noktasını ziyaret eden Vali Atay, kan verdi.

Kampanyaya, İl Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek oldu.

Vali Atay, gazetecilere, bağışlanan kanın zor günlerde ihtiyacı olan vatandaşlar için kullanıldığını belirterek, "Bu, bir iyilik hareketi. Kızılay'ın öncülük ettiği iyilik hareketine katkı sağlamak için geldik. Allah, burada kan veren vatandaşlarımızın hayırlarını kabul etsin. Arkadaşlarımızın elleri de hafif. İlk olarak incelemeleri yapıyorlar, sonra gerekli kanı alıyorlar." diye konuştu.

Vatandaşların duyarlılığının fazla olduğuna dikkati çeken Atay, bağış yapanlara teşekkür etti.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce Valisi Cevdet Atay'dan kan bağışı seferberliğine destek - Haberler
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