Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Haberler
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Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na, havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı düştü.

Dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Yaylanın yamaçlarındaki çam ağaçları ve denizde oluşan sis de karla beraber güzel görüntüler oluşturdu.

Manzara drone ile görüntülendi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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