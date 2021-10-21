DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YILMAZ'DAN MANTAR UYARISI

DÜZCE (DHA) - DÜZCE İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, doğada yetişen mantarların zehirli olup olmadığının bilinmediğini, zehir miktarına göre ölümle sonuçlanabileceğini belirterek, kültür mantarının tüketilmesini tavsiye etti.

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte doğada yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, bu mantarları yemeklerde kullanarak tüketmeye başladı. Düzce'de de son dönemde mantar zehirlenme vakalarında artış yaşanırken, Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'dan uyarılar geldi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, mantarların zehirli olması durumunda ölüme yol açacak sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, Sonbahar ve ilkbahar aylarında yağmurların gelmesiyle birlikte mantarlar doğada çıkmaya başlıyorlar. Vatandaşlarımız bu mantarları yemek olarak tüketiyor. Paket içerisinde ki mantarları tüketmek gerekiyor. Doğada ki mantarların zehirli olup olmadığı belli olmaz. Mantarı yedikten sonra 2 ile 4 saat arasında zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bulantı, kusma, baş dönmesi şeklinde belirtiler olur. Daha sonra ki süreçte ise ishal, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk ve tansiyon düşmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Hatta alınan zehir miktarına göre ölümle bile sonuçlanabiliyor. Kültür mantarlarını tüketmek ancak son kullanma tarihlerine de dikkat etmek gerekiyor. Eğer zehirli mantar yenildiği düşünülüyorsa 114 Ulusal Zehir Hattı'na mutlaka müracaat etmek gerekiyor dedi.