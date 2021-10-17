Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği - Haberler
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Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

AA / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat
Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Düzce'deki doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası parklarda, sonbahara has sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim.Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle farklı renklere büründü.

DÜZCE (AA) - Düzce'deki doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası parklarda, sonbahara has sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim.

Kentin yüksek kesimlerinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, sonbaharın gelişiyle farklı renklere büründü.

Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği bölge, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Yüksek ağaçların bulunduğu bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği - Haberler
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