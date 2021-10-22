Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de gerçekleştirilen yol kontrolünde 5 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de gerçekleştirilen yol kontrolünde 5 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Jandarma Alay Komutanlığı, Bayraktar ve Gümüşova jandarma komutanlığı ekiplerince yol kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlerde, farklı araçlarda bulunan B.K, Y.B, M.Ü, L.Ş. ve S.S'nin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Narkotik köpeklerinin de katılımıyla araçlarda yapılan aramalarda, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ve silah mermisi bulundu.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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