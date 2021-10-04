Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de jandarmanın yol denetiminde 7 zanlı uyuşturucuyla yakalandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de jandarmanın yol denetiminde 7 zanlı uyuşturucuyla yakalandı.
İl Jandarma Alay Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla, narkotik köpekleri kullanılarak geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan araçlarda ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, cam aparatlar, cam pipo, kartuş ve çakmak gazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Prens William Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Kerem Aktürkoğlu Gökhan Töre Güven Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Ziya Selçuk Şans Oyunları Neşet Ertaş Mustafa Varank Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:14:49. #1.12#